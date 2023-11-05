Компания недвижимости и инвестиций Baku City Residences (bcr.az) впервые в Азербайджане ввела еще одно новшество: предлагает уникальную возможность для тех, кто хочет стать собственником жилья.

Делайте выбор, наиболее подходящий для вас!

Воспользовавшись новой кампанией Baku City Residences, можно приобрести жилье на условиях беспроцентного кредита. Покупатель сделает первоначальный взнос в соответствии со своим бюджетом, а также сам сможет определить сумму ежемесячного платежа и срок кредита.