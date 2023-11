В этой связи следует напомнить заявление Генпрокуратуры Узбекистана, сообщившей в июле 2017 года, что в двенадцати зарубежных странах ею были предварительно установлены «легализованные активы» организованной преступной группы под руководством Мадумарова на общую сумму почти полтора миллиарда долларов США. В списке этих активов значились также 67 миллионов долларов в одном из банков Гонконга и пентхаус в небоскребе The Arch, стоимость которого составляла на тот момент 15 миллионов долларов.

Документы, имеющиеся в распоряжении узбекской службы «Радио Свобода», свидетельствуют, что Рустам Мадумаров и Гульнара Каримова владеют несколькими счетами, открытыми в гонконгском филиале Standard Chartered Bank, на которых хранились сотни миллионов долларов.

С момента, когда Гульнара Каримова стала основным фигурантом в ряде международных уголовных дел, прошло одиннадцать лет. За это время стало известно, что на счетах Каримовой в нескольких банках Швейцарии были заморожены активы на общую сумму около одного миллиарда долларов. В то же время никакой официальной информации о заморозке вкладов Каримовой и Мадумарова в банках Гонконга нет. Также нет информации о том, что правительство Узбекистана обращалось с официальной просьбой заморозить или вернуть в страну деньги Каримовой на ее счетах в гонконгских банках.

Летом прошлого года канадская газета The Globe and Mail сообщила о том, что принадлежавший Каримовой пентхаус The Arch в Гонконге был продан за 68,4 миллиона долларов. Из чего следует, что эта недвижимость заморожена не была.

На данный момент неизвестно, по запросу какого именно государства в Гонконге был задержан Мадумаров, и существует ли возможность его экстрадиции в третью страну.