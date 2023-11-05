Отдел информации 15:20

Рустам Мадумаров, бывший муж Гульнары Каримовой, дочери покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, которая отбывает в данный момент тюремное заключение, был отправлен спецслужбами страны в Гонконг для «поиска» сотен миллионов долларов, находящихся на счету Каримовой. Однако сразу по приезде власти Гонконга его арестовали. Как сообщает узбекская служба «Радио Свобода», 46-летний Рустам Мадумаров, бывший солист группы «Дадо», экс-супруг и деловой партнер Гульнары Каримовой, является важной фигурой в продолжающемся международном расследовании в отношении дочери экс-президента Узбекистана, в рамках которого в феврале 2014 года был арестован Генпрокуратурой Узбекистана. Тогда его объявили главой «организованной преступной группы», в которую входила также Гульнара Каримова. А 24 мая 2014 года на закрытом заседании Военного суда Мадумаров был приговорен к «длительному» тюремному заключению. К какому именно сроку суд приговорил мужа Гульнары Каримовой, по сей день неизвестно. Однако источники в правоохранительных органах Узбекистана сообщают, что Рустам Мадумаров уже отбыл назначенный ему срок наказания и в начале 2023 года вышел из тюрьмы.

Впрочем, жизнь Мадумарова на свободе длилась недолго. Источники, знакомые с подробностями этой истории, сообщили что 1 октября он был арестован в Гонконге. Как сообщают те же источники, Мадумаров «отправился в Гонконг не по своей воле, а по приказу высокопоставленных руководителей Службы государственной безопасности Узбекистана», которые поручили ему перевести деньги с банковских счетов, связанных с Каримовой, на частные счета. Сообщается, что Мадумаров отправился в Гонконг через территорию континентального Китая в сопровождении двух офицеров СГБ Узбекистана. Однако при въезде в Гонконг, считающийся специальным административным районом в составе КНР, он был арестован. «Его задержали в аэропорту, - рассказал источник, знакомый с подробностями ареста. - Как только Рустама задержали, двое сопровождавших Мадумарова сотрудников СГБ сделали вид, что не знают его, и ретировались. В Гонконге Мадумарова обвинили в отмывании денег. Попытки добиться его освобождения под залог ни к чему не привели. В результате Рустам уже больше месяца сидит в одной из гонконгских тюрем». В этой связи следует напомнить заявление Генпрокуратуры Узбекистана, сообщившей в июле 2017 года, что в двенадцати зарубежных странах ею были предварительно установлены «легализованные активы» организованной преступной группы под руководством Мадумарова на общую сумму почти полтора миллиарда долларов США. В списке этих активов значились также 67 миллионов долларов в одном из банков Гонконга и пентхаус в небоскребе The Arch, стоимость которого составляла на тот момент 15 миллионов долларов.

Документы, имеющиеся в распоряжении узбекской службы «Радио Свобода», свидетельствуют, что Рустам Мадумаров и Гульнара Каримова владеют несколькими счетами, открытыми в гонконгском филиале Standard Chartered Bank, на которых хранились сотни миллионов долларов. С момента, когда Гульнара Каримова стала основным фигурантом в ряде международных уголовных дел, прошло одиннадцать лет. За это время стало известно, что на счетах Каримовой в нескольких банках Швейцарии были заморожены активы на общую сумму около одного миллиарда долларов. В то же время никакой официальной информации о заморозке вкладов Каримовой и Мадумарова в банках Гонконга нет. Также нет информации о том, что правительство Узбекистана обращалось с официальной просьбой заморозить или вернуть в страну деньги Каримовой на ее счетах в гонконгских банках. Летом прошлого года канадская газета The Globe and Mail сообщила о том, что принадлежавший Каримовой пентхаус The Arch в Гонконге был продан за 68,4 миллиона долларов. Из чего следует, что эта недвижимость заморожена не была. На данный момент неизвестно, по запросу какого именно государства в Гонконге был задержан Мадумаров, и существует ли возможность его экстрадиции в третью страну.

Между тем, если предъявленное Мадумарову в Гонконге обвинение в отмывании денег подтвердится в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до 14 лет. Напомним, в 2000-х годах Рустам Мадумаров сыграл важную роль как в личной жизни Гульнары Каримовой, так и в управлении ее бизнес-империей. В документе, подписанном самой Гульнарой Каримовой, указано, что Мадумаров, с которым она состояла в гражданском браке с 2002 года, настолько завоевал ее доверие, что именно ему Каримова завещала на случай своей смерти до совершеннолетия детей опеку над ее сыном Исламом и дочерью Иман. Рустам Мадумаров также был номинальным владельцем важных офшорных компаний Каримовой, открытых после 2002 года в ряде стран. В частности, на имя Мадумарова были зарегистрированы такие офшорные компании, как Expoline Limited в Гонконге и Swissdorn Limited в Гибралтаре. Именно через эти компании Каримова приобрела многомиллионную недвижимость во Франции и Гонконге. Кроме того, Мадумаров имел право распоряжаться сотнями миллионов долларов на банковских счетах этих компаний. Также есть все правовые основания называть Мадумарова бывшим мужем Гульнары Каримовой, которая официально вышла за него замуж 2 ноября 2008 года. Однако этот брак был заключен не для создания семьи - согласно брачному договору, подписанному 27 августа 2008 года Каримовой и Мадумаровым, брак между ними был заключен с целью реализации ряда финансовых схем, основанных на «рекомендациях группы адвокатов». Ровно через месяц после регистрации Каримова развелась с Мадумаровым, а 5 декабря было оформлено свидетельство о разводе.