Асрян рассчитывает на США

Начальник Генштаба ВС РА, генерал-лейтенант Эдвард Асрян и замглавы европейского командования ВС США Стивен Башам обсудили армяно-американское военное сотрудничество и реформы в армянской армии.

Переговоры двух генералов состоялись в штаб-квартире европейского командования ВС США в Штутгарте.

Начальник Генштаба ВС Армении представил детали проводимых в Вооруженных силах реформ, а также заявил об ожидаемой от США поддержке в деле их реализации.

Американский генерал выразил готовность США продолжать содействие текущим программам сотрудничества, а также инициировать новые направления сотрудничества по следующим сферам: профессионализация Вооруженных сил, укрепление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка, учения и так далее.

Стороны обсудили также вопросы региональной безопасности.

В рамках визита в Германию Асрян посетил также расположенный в Гогенфельсе объединенный многонациональный центр подготовки сухопутных войск США в Европе и Академию сержантского состава.