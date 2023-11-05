Сыну Човдарова запретили покидать Азербайджан
Сыну экс-главы управления упраздненного Министерства национальной безопасности Акифа Човдарова Руслану Човдарову запрещен выезд из страны. Соответствующее решение принято Бакинским коммерческим судом на основании требования Главного управления локальных доходов Баку при Государственной налоговой службе.
Причиной послужил неуплаченный долг ООО RANT GROUP, законным представителем которого является Руслан Човдаров. ООО было зарегистрировано в прошлом году.