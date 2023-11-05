Германия изворачивается в вопросе поставок Taurus

По мнению Писториуса, такие ракеты не способны кардинально изменить ход боевых действий. Министр также подчеркнул необходимость учета национальных интересов Германии и тщательной проверки каждого решения о передаче военных систем.

«ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus – 500 км, это совсем другая система», – подчеркнул Писториус.

Он обратил внимание на то, что Германия остается одним из крупнейших поставщиков оружия для Украины, внося свой вклад в спасение жизней и защиту инфраструктуры страны каждый день.

Тем не менее Писториус подтвердил, что окончательное решение о поставках дальнобойных ракет Taurus до сих пор не принято.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, что сдержанность в решении о передаче Taurus связана со стремлением избежать эскалации конфликта. Издание Bild рассказало об опасениях правительства относительно риска более глубокого вовлечения Германии в конфликт, которые связаны с возможной необходимостью передачи Украине геоданных о целях в России.