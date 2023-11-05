Нобелевский лауреат объявила голодовку

Лауреат Нобелевской премии мира этого года Наргес Мохаммади объявила о начале голодовки в иранской тюрьме, сообщает The Washington Post.

По словам ее семьи, этот акт протеста направлен против ограничений на предоставление медицинской помощи ей и другим заключенным, а также против обязанности женщин носить хиджаб в исламской республике.

«Сегодня Наргес Мохаммади передала из тюрьмы Эвин информацию своей семье о том, что она начала голодовку несколько часов назад. Мы серьезно обеспокоены физическим состоянием и здоровьем Наргес», – говорится в заявлении ее семьи.