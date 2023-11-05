Государство дает второй шанс должникам

В случае, если налогоплательщики в Азербайджане не смогут вовремя погасить задолженность перед государственным бюджетом, срок платежа будет продлен, говорится в законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс».

Согласно документу, порядок определения способности налогоплательщика погасить налоговую задолженность будет определяться органом, назначенным соответствующим органом исполнительной власти.