Государство дает второй шанс должникам
В случае, если налогоплательщики в Азербайджане не смогут вовремя погасить задолженность перед государственным бюджетом, срок платежа будет продлен, говорится в законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс».
Согласно документу, порядок определения способности налогоплательщика погасить налоговую задолженность будет определяться органом, назначенным соответствующим органом исполнительной власти.
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