Либерман требует действий против «Хезболлы»
Глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил, что правительству следует проявить более решительные действия против атак «Хезболлы» на севере, подчеркивая, что текущая политика сдержанных ответных мер Израиля недостаточна, передает The Times of Israel.
«Нам нужно изменить политику. Нельзя только реагировать», — говорит Либерман, утверждая, что мышление военного кабинета устарело.
«Я надеюсь, что никто не планирует терпеть огонь хуситов из Йемена по Израилю», — добавил Либерман.
Ястребиный лидер оппозиционной партии также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за «провальную» политику в отношении Газы. Он сравнил стратегию Нетаньяху использования экономических стимулов для сдерживания враждебности ХАМАС с провалившейся политикой умиротворения Великобритании в отношении нацистов.
Либерман указал, что премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен передал власть Уинстону Черчиллю, и рассказал, что ожидает отставки Нетаньяху. По словам Либермана, вместо того чтобы взять на себя ответственность за провальную стратегию, Нетаньяху пытается «свалить ответственность на кого-то другого».