Число погибших в Газе перевалило за психологическую отметку

Число людей, погибших в секторе Газа с начала бомбардировок со стороны Израиля, достигло 10 022 человек. Это следует из сообщения Министерства здравоохранения Газы.

Эти данные опубликованы после ночи интенсивных израильских ударов, в ходе которых, по утверждениям израильских военных, были атакованы сотни целей, включая военные объекты ХАМАС.

Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы – единственный источник данных о числе погибших и пострадавших в палестинском анклаве. В условиях войны haqqin.az не может оперативно проверить и подтвердить заявления воюющих сторон.