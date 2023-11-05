Армения идет на уступки

Министр окружающей среды Армении Ваан Керобян обратился к исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН и выразил готовность к переговорам с Азербайджаном относительно строительства крупного металлургического завода годовой производительностью 108 тыс. тонн на площади 16,5 тыс. квадратных метров близ населенного пункта в селе Араздейан (Ерасх) на границе с Нахчыванской Автономной Республикой.

13 октября 2023 года в письме, адресованном Азербайджану от имени исполнительного секретаря ЕЭК, было подтверждено, что Армения имеет обязательства по проведению обсуждений о влиянии строительства на окружающую среду и представлению проектных документов.

31 октября 2023 года в результате обращения Азербайджана в ЕЭК и продолжающегося судебно-дипломатического давления на Армению министр экономики Армении заявил о переносе строительства завода на новое место, расположенное дальше от границы.