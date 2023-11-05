После Макрона в Казахстан и Узбекистан отправился представитель Госдепа

Помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу с 4 по 11 ноября посетит Казахстан, Узбекистан и Индию. Визит Лу в Казахстан состоялся 5 ноября. После Узбекистана он посетит Индию. Об этом информирует узбекская служба «Радио Свобода».

По данным Госдепартамента США, целью визита Лу является укрепление договоренностей, достигнутых на саммите C5+1, прошедшем в Нью-Йорке. Президент США Джо Байден оценил этот совместный саммит, который впервые состоялся с лидерами государств Центральной Азии 19 сентября, как «историческое событие».

Как сообщается на сайте Госдепартамента США, Дональд Лу встретится с высокопоставленными чиновниками и правозащитниками в Ташкенте. В ходе встреч он обсудит вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности с США, торговли и инвестиций.

«…Делегация США подтвердит непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету, территориальной целостности и независимости Казахстана и Узбекистана», – говорится в сообщении.