”166 Грузоперевозки и Логистика" намного сильнее со 100 сотрудниками-ветеранами! этот день Победы!
Азербайджан празднует третью годовщину Победы в 44-дневной Отечественной войне, достигнутой, благодаря героизму армии, бессмертному подвигу шехидов и железной воле Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.
С первого же дня войны вся страна и, в том числе, коллектив компании «166 Грузоперевозки и Логистика», объединилась для достижения высшей цели – освобождения от оккупации священной азербайджанской земли.
Часть сотрудников компании отправилась добровольцами на фронт, а те, кто по возрасту или физическому состоянию не могли встать в строй действующей армии, днем и ночью осуществляли бесперебойную доставку грузов в направлении Физули, Бейлагана и Шамкира, перевозили военную технику на освобожденные от оккупации территории, продукты питания и одежду для азербайджанских солдат, организовывали на своих складах тонны пожертвований фронту от гражданского населения, которые трижды в неделю безвозмездно доставляли на линию фронта.
Сегодня, как и в послевоенные годы, компания «166 Грузоперевозки и Логистика» оказывает максимальную поддержку “Большому возвращению”, помогая тысячам граждан Азербайджанам вернуться в Карабах, на освобожденные от оккупации территории.
Компания «166 Грузоперевозки и Логистика» гордится тем, что в ней трудятся около ста ветеранов и участников Второй Карабахской войны, герои, имена которых навсегда вписаны в летопись Победы.
Именно этим людям было посвящено мероприятие "Праздник Победы", проводившееся в одном из отелей в центре Баку, которое началось с государственного гимна Азербайджанской Республики и минуты молчания в память о бессмертном подвиге шехидов Азербайджана.
Затем были показаны видеоклип, рассказывающий о работе нашей компании в Отечественной войне, а также видеоролик с акции “Мурад с нами”, посвященный дню рождения шехида Мурада Мамедова, сотрудника 156-й службы эвакуации компании.
Ветеранов войны поздравили с праздником почетные гости мероприятия - Ильхам Гашимов, брат шехида генерал-майора Полада Гашимова, и Малейка Мамедзаде, мать шехида Джабраила Давлетзаде.
Во второй части мероприятия был показан фильм “Герои среди нас” с участием десяти ветеранов войны - сотрудников компании «166 Грузоперевозки и Логистика», по завершении которого руководство компании поздравило ветеранов с праздником великой Победы и вручило им памятные подарки.
Мероприятие завершилось песней «Мой Азербайджан".