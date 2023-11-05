С первого же дня войны вся страна и, в том числе, коллектив компании «166 Грузоперевозки и Логистика», объединилась для достижения высшей цели – освобождения от оккупации священной азербайджанской земли.

Часть сотрудников компании отправилась добровольцами на фронт, а те, кто по возрасту или физическому состоянию не могли встать в строй действующей армии, днем и ночью осуществляли бесперебойную доставку грузов в направлении Физули, Бейлагана и Шамкира, перевозили военную технику на освобожденные от оккупации территории, продукты питания и одежду для азербайджанских солдат, организовывали на своих складах тонны пожертвований фронту от гражданского населения, которые трижды в неделю безвозмездно доставляли на линию фронта.

Сегодня, как и в послевоенные годы, компания «166 Грузоперевозки и Логистика» оказывает максимальную поддержку “Большому возвращению”, помогая тысячам граждан Азербайджанам вернуться в Карабах, на освобожденные от оккупации территории.

Компания «166 Грузоперевозки и Логистика» гордится тем, что в ней трудятся около ста ветеранов и участников Второй Карабахской войны, герои, имена которых навсегда вписаны в летопись Победы.