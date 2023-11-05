Ракета «Железного купола» упала на Израиль военные назвали причину
Пресс-служба Армии Израиля прокомментировала инцидент с падением ракеты-перехватчика системы «Железный купол» в районе Ришон ле-Циона, произошедший 5 ноября.
По словам военных, которые приводят израильские СМИ, причиной стал технический сбой, внутреннее расследование продолжается.
В пресс-службе отметили, что все ракеты ХАМАС, летевшие в сторону населенных пунктов центра Израиля, были успешно перехвачены системой «Железный купол», пострадавших нет
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