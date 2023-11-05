Арестованный сын Кочаряна стал депутатом

Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна, Левон Кочарян, получил мандат депутата фракции «Армения», сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян на заседании Центризбиркома.

Согласно сообщению армянских СМИ, депутат от указанной фракции Армен Чарчян сложил мандат. Овакимян отметил, что несколько кандидатов на получение мандата депутатов представили самоотвод, и очередь в избирательном списке дошла до Кочаряна-младшего.

В настоящее время Левон Кочарян находится под арестом. Он был задержан по подозрению в избиении четырех полицейских во время акций протестов. Позже суд арестовал его.

Основанием для освобождения Кочаряна является решение Конституционного суда. По словам адвокатов, сын экс-президента выйдет на свободу, однако уголовное преследование в отношении него не будет прекращено.