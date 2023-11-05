Как Джейхун Байрамов «выдвинул ультиматум» Армении наш комментарий
Пресса и экспертные круги Армении почему-то интерпретировали заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, сделанное в Баку в ходе совместного брифинга с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, как «ультиматум» Баку Еревану.
Судя по видеозаписи брифинга Джейхуна Байрамова и Анналены Бербок, который транслировался в прямом эфире на YouTube-канале государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ, глава МИД Азербайджана заявил, что неконструктивное и во многих случаях противоречивое поведение армянской стороны замедляет мирный процесс, отметив при этом, что официальный Баку не видит альтернативы миру, в связи с чем Армении был представлен очередной пакет мирных предложений.
«Азербайджанское государство продолжит диалог для продвижения переговоров по мирному договору, - отметил на брифинге Джейхун Байрамов. - Мы представили армянской стороне очередной пакет предложений по мирному договору и ждем ответа. Мы готовы продолжить диалог только после того, как будут приняты эти условия».
Именно эта фраза главы МИД Азербайджана, которую одно из русскоязычных информационных агентств ретранслировало, как «Переговоры с Арменией продолжатся, когда Ереван примет условия Баку», армянские СМИ, вырвав ее из общего контекста выступления Байрамова, интерпретировали, как «ультиматум», который Баку выдвинул Еревану.
В частности, пророссийский политолог Бениамин Матевосян пишет в своем Telegram-канале, что условием Баку может стать приостановка реформ в армянской армии, закрытие Мецаморской АЭС и даже роспуск армянского государства. По словам ереванского эксперта, «правильнее будет сказать, что главной угрозой для Азербайджана является армянская государственность».
«Именно поэтому, финальным требованием Баку… будет требование к Пашиняну подписать документ, аналогичный тому, который 28 сентября подписал Самвел Шахраманян — то есть, документ о расформировании государственности», — подвел черту Матевосян.
А вот, как отреагировал на цитату Джейхуна Байрамова Тelegram-канал «Миацум», связанный с реваншистскими кругами Армении:
«Если кто-то думал, что, сдав Карабах, можно будет на этом успокоиться, то разочаруем вас: с таким руководством, как это не прискорбно говорить, Армения обречена…».
Реакцию на цитату министра иностранных дел Азербайджана иначе, как истерикой, не назовешь, и это поразительно, если учесть, что Байрамов говорил о сугубо деловом моменте в процессе дипломатических переговорах, которые длятся уже более двух лет, с момента, когда азербайджанская сторона представила Армении пять основных принципов достижения мира. После чего, напомним, Армения объявила о принятии этих принципов, и начался процесс разработки проекта мирного договора, в ходе которого стороны неоднократно представляли друг другу предложения по проекту договора.
В настоящее время Азербайджан, как известно, представил шестой пакет предложений, который обсуждается в Армении.
Другими словами, глава МИД Азербайджана не говорил о приостановке переговоров и выдвижению Баку условий для их продолжения. Даже несмотря на отложенную в Брюсселе встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля, которая была запланирована, диалог по мирному договору между сторонами продолжаются в рабочем формате.
В рамках этого формата, стороны представляют друг другу свои предложения либо напрямую, либо через посредников, и это - нормальная практика для любых дипломатических переговоров.
Что, собственно, подтвердил на прошлой неделе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, заявивший, что между Азербайджаном и Арменией идет процесс согласования мирного договора.
И Баку, и Ереван подтверждают, что в настоящее время созданы реальные возможности для скорейшего заключения мирного договора. Даже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о согласовании трех основных принципов мирного договора (признание сторонами территориальной целостности друг друга в конкретных измерениях, делимитация и демаркация границ на основе карт, составленных накануне распада СССР, и открытие региональных коммуникаций на основе уважения сторонами суверенитета друг друга).
Официальные лица Азербайджана, которые придерживаются одного из принципов дипломатии, в соответствии с которым «если не все согласовано, значит, не согласовано ничего», пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу, ограничиваясь заявлениями о том, что мир может быть достигнут в ближайшее время, и подчеркивая, что настала очередь армянской стороны предпринять шаги к миру. В этой связи, хотя содержание очередного пакета предложений, представленного азербайджанской стороной, неизвестно, можно сказать, что он имеет принципиальное значение с точки зрения достижения мира.