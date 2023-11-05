Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:40

Пресса и экспертные круги Армении почему-то интерпретировали заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, сделанное в Баку в ходе совместного брифинга с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, как «ультиматум» Баку Еревану. Судя по видеозаписи брифинга Джейхуна Байрамова и Анналены Бербок, который транслировался в прямом эфире на YouTube-канале государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ, глава МИД Азербайджана заявил, что неконструктивное и во многих случаях противоречивое поведение армянской стороны замедляет мирный процесс, отметив при этом, что официальный Баку не видит альтернативы миру, в связи с чем Армении был представлен очередной пакет мирных предложений.

«Азербайджанское государство продолжит диалог для продвижения переговоров по мирному договору, - отметил на брифинге Джейхун Байрамов. - Мы представили армянской стороне очередной пакет предложений по мирному договору и ждем ответа. Мы готовы продолжить диалог только после того, как будут приняты эти условия». Именно эта фраза главы МИД Азербайджана, которую одно из русскоязычных информационных агентств ретранслировало, как «Переговоры с Арменией продолжатся, когда Ереван примет условия Баку», армянские СМИ, вырвав ее из общего контекста выступления Байрамова, интерпретировали, как «ультиматум», который Баку выдвинул Еревану. В частности, пророссийский политолог Бениамин Матевосян пишет в своем Telegram-канале, что условием Баку может стать приостановка реформ в армянской армии, закрытие Мецаморской АЭС и даже роспуск армянского государства. По словам ереванского эксперта, «правильнее будет сказать, что главной угрозой для Азербайджана является армянская государственность». «Именно поэтому, финальным требованием Баку… будет требование к Пашиняну подписать документ, аналогичный тому, который 28 сентября подписал Самвел Шахраманян — то есть, документ о расформировании государственности», — подвел черту Матевосян.

А вот, как отреагировал на цитату Джейхуна Байрамова Тelegram-канал «Миацум», связанный с реваншистскими кругами Армении: «Если кто-то думал, что, сдав Карабах, можно будет на этом успокоиться, то разочаруем вас: с таким руководством, как это не прискорбно говорить, Армения обречена…». Реакцию на цитату министра иностранных дел Азербайджана иначе, как истерикой, не назовешь, и это поразительно, если учесть, что Байрамов говорил о сугубо деловом моменте в процессе дипломатических переговорах, которые длятся уже более двух лет, с момента, когда азербайджанская сторона представила Армении пять основных принципов достижения мира. После чего, напомним, Армения объявила о принятии этих принципов, и начался процесс разработки проекта мирного договора, в ходе которого стороны неоднократно представляли друг другу предложения по проекту договора. В настоящее время Азербайджан, как известно, представил шестой пакет предложений, который обсуждается в Армении. Другими словами, глава МИД Азербайджана не говорил о приостановке переговоров и выдвижению Баку условий для их продолжения. Даже несмотря на отложенную в Брюсселе встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля, которая была запланирована, диалог по мирному договору между сторонами продолжаются в рабочем формате. В рамках этого формата, стороны представляют друг другу свои предложения либо напрямую, либо через посредников, и это - нормальная практика для любых дипломатических переговоров.