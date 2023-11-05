В бакинском воздухе обнаружили высокое содержание угарного газа

В течение дня 6 ноября содержание угарного газа в воздухе в Баку превысило норму в 1,4 раза, а в Сумгаите - в 1,2 раза, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно сообщению, мониторинг качества атмосферного воздуха проводится ежедневно с помощью автоматических станций в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах Баку и городах Сумгаит и Гянджа.