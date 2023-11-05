Иордания пригрозила Израилю войной

Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан станут красной линией для Иордании, власти расценят это как объявление войны, заявил премьер-министр Бишер Аль-Хасауна, его слова приведены в аккаунте канцелярии в X (бывшая Twitter).

Аль-Хасауна обвинил Израиль в том, что тот «не делает различий между гражданскими и военными целями» при ударах по позициям ХАМАС в секторе Газа, и заявил, что действия ЦАХАЛ «не соответствуют принципам самообороны».

Ранее глава МИД королевства Айман Сафади заявлял о том, что Иордания считает недопустимым массовое переселение палестинцев, и предупредил, что это приведет к серьезным последствиям для региона. Он предупреждал, что Амман будет «всеми средствами» противостоять подобным попыткам.

Reuters отмечает, что война между Израилем и ХАМАС вызывает в Иордании опасения в связи с тем, что в случае эскалации израильская сторона сможет «реализовать политику перемещения, направленную на массовое изгнание палестинцев с Западного берега».

Иордания граничит с Западным берегом, она приняла большую часть палестинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома после образования Израиля в 1948 году.

После переговоров в Осло в 1993 году, которые считаются началом мирного процесса между Израилем и Палестиной, Израиль вывел войска из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан. Сейчас сектор Газа с населением около 2 млн человек контролирует ХАМАС, Западный берег — Организация освобождения Палестины, одно из подразделений которой — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). На Западном берегу, по оценкам властей США, по состоянию на середину 2022 года жили около 3 млн палестинцев.