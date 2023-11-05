Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в понедельник, 6 ноября, встретился с находящимся в Баку с рабочим визитом премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, на встрече стороны отметили, что контакты на высоком уровне, взаимные визиты играют важную роль в развитии отношений между Азербайджаном и Хорватией.

Было отмечено успешное развитие азербайджано-хорватских отношений, тесное сотрудничество двух стран в международных организациях. Выражено удовлетворение динамикой сотрудничества в сферах экономики и торговли, отмечено увеличение объема торгового оборота в прошлом году на 28 процентов.

Премьер-министры Азербайджана и Хорватии отметили хорошие возможности для дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области разминирования. Агентством Азербайджана по разминированию проводятся широкомасштабные операции по разминированию, и отмечено наличие сотрудничества с Хорватией в этой области.

Стороны оценили энергетическую безопасность как один из актуальных вопросов, стоящих на мировой повестке дня. Было отмечено, что Азербайджан с его богатыми энергоресурсами и инфраструктурой внес важный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Также были подчеркнуты усилия Хорватии по диверсификации источников поставок природного газа, отмечено значение проекта Ионическо-Адриатического газопровода, являющегося продолжением TAP.

На встрече обсуждались перспективы двусторонних отношений стран в области транспорта и транзита, ВИЭ, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.