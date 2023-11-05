Иран требует разоружить Израиль, «пока не поздно»

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять срочные меры по ядерному разоружению Израиля. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Заявление израильского министра об использовании атомных бомб показывает реальную неспособность режима противостоять сопротивлению. Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии должны предпринять немедленные действия по разоружению этого варварского режима и режима апартеида. Завтра будет поздно. Полная ответственность за этот геноцид лежит на Белом доме», — написал Абдоллахиан в соцсети.

Заявление Элияху осудил и МИД ОАЭ. «ОАЭ решительно осуждают постыдные и неприемлемые заявления министра наследия израильского правительства Амихая Элияху по поводу сброса ядерной бомбы на сектор Газа», — говорится в заявлении. ОАЭ расценивают его слова как «подстрекательство к серьезным нарушениям международного гуманитарного права и военным преступлениям», считают недопустимым применение ядерного оружия и призывают к прекращению огня.

Накануне Элияху в интервью, отвечая на вопрос, не следует ли сбросить ядерную бомбу на сектор Газа, сказал: «Это одна из возможностей». Министр не входит в военный кабинет, сформированный для принятия решений в военное время, и не имеет на него влияния. После этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заверил, что Израиль не рассматривает возможность ядерной атаки на сектор Газа. После критики Элияху назвал свои слова «метафорическими», его отстранили от заседаний правительства на неопределенный срок. Лидер оппозиции, бывший премьер Яир Лапид призвал Нетаньяху отправить чиновника в отставку.