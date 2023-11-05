Российские военные застрелили пожилого гражданина Грузии

У разделительной линии в селе Кирбали Горийского района (граничит с Южной Осетией) российские военные при попытке задержания смертельно ранили гражданина Грузии. Информацию подтвердили в СГБ Грузии. Еще один гражданин Грузии задержан.

«6 ноября 2023 года в районе села Кирбали Горийского муниципалитета на оккупированной территории при попытке незаконного задержания местного жителя в результате выстрела из огнестрельного оружия со стороны российских оккупационных сил погиб гражданин Грузии, а один гражданин был незаконно задержан. Активная коммуникация ведется с использованием всех инструментов, доступных центральному правительству Грузии», – цитирует «Эхо Кавказа» сообщение грузинского СГБ.

Погибший – пожилой местный житель. Другие подробности не сообщаются.