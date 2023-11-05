Раиси летит в Саудовскую Аравию обсуждать войну в Газе

Президент Ирана Ибрагим Раиси 12 ноября прилетит в Саудовскую Аравию на чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества обсуждать войну Израиля с ХАМАС. Об этом сообщает BBC.

Шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия долгое время враждовали как конкуренты в борьбе за влияние в исламском мире, но в марте этого года при посредничестве Китая договорились о нормализации отношений.

Министерство иностранных дел Ирана в понедельник объявило, что министры иностранных дел Ирана и СА, Хоссейн Амир Абдоллахиан и принц Фейсал бин-Фархан, обсудили конфликт и предстоящий саммит по телефону.

Саудовская Аравия сейчас председательствует в Организации исламского сотрудничества.