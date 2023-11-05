Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 20:23

В наше крайне тревожное время стали очень модными алармизм (от английского alarme «тревога») и всевозможные теории заговоров, когда люди берут предельно заурядные события и придают им необычайно глубокий смысл. Или ищут хитрые многоходовки и мудреные схемы там, где на самом деле все предельно просто и понятно. Ничего необычного в этом нет: испокон веков люди обожают искать черных кошек в темных комнатах, особенно, когда их там нет и быть не может. Помнится, в одном из рассказов о Шерлоке Холмсе и докторе Уотсоне фигурировала некая женщина, которая при разговоре с сыщиком прятала лицо от яркого света. Это навело Холмса на подозрения, что дама что-то явно скрывает, хотя позднее выяснилось, что она просто забыла припудрить нос и стеснялась своего внешнего вида.

В нынешнем мире, очень сложном и максимально технологичном, непросто смириться с тем, что дважды два – все еще четыре. Такой результат кажется скучным и слишком тривиальным. Было бы намного интереснее, если бы 2х2 равнялось пяти, а еще лучше восьми. Совсем другое дело! В последние годы человечество не раз сталкивалось с ситуациями, при которых тем или иным событиям придавалась значительно более серьезная роль, чем они того заслуживали Возьмем, к примеру, пандемию коронавируса, так внезапно свалившуюся на человечество. Вспомните, сколько раз в разгар пандемии мы слышали эту фразу: «Мир больше никогда не будет прежним». Помните, что нам пророчили бесчисленные ученые, эксперты и футурологи? Что люди больше не будут ходить на работу, что крупные мегаполисы обезлюдеют, поскольку большинство населения переедет в пригороды и села, что центральные районы крупных городов превратятся в пустыню, что, буквально, все будут делать онлайн, что офисы поголовно закроются, а их владельцы – тотально банкротятся. Что не будет международного туризма, ресторанный бизнес переключится на доставку, а гражданская авиация умрет, как способ транспортировки живых людей. В общем, мир изменится навсегда! По сути же, реальная пандемия закончилась в начале 2022 года. В мае 2023 года ВОЗ заявил о ее официальном завершении, хотя в реальности подавляющее большинство человечества отказалось от регуляций еще в январе-феврале 2022 года. Времени прошло не слишком много, но человечество уже успело посрамить всех аналитиков и футурологов, которые явно переоценили угрозу коронавируса, но при этом проспали момент, когда наш мир оказался на расстояние вытянутой руки от термоядерной войны, которой могут завершиться столкновения на Ближнем Востоке двух непримиримых идеологий.

Пожалуй, единственное наследие, которое оставила после себя пандемия коронавируса – это некоторое увеличение количества людей, работающих онлайн, да и то, в узкопрофессиональной среде, в основном, среди тех, чья работа не требует коллективных обсуждений и позволяет индивидуальный подход. На самом деле, это лишь незначительный процент занятых. Большинство же вернулось-таки на рабочие места, а офисная недвижимость, как и любая другая, не только не умерла, а даже подорожала. Потом началась война в Украине, и у алармистов и конспирологов начался очередной «бархатный сезон». Само начало войны окутано наслоениями тумана, в котором один пласт гуще другого. Нам объясняли, что, на самом деле, вторжение России в Украину инициировал Запад, которому нужно было ослабить Россию, поскольку действующая модель экономического роста США и западного мира исчерпала себя, и теперь для сохранения главенствующей роли Вашингтону нужна война.

На этом фоне алармисты всех мастей прогнозировали прямо противоположные ужасы - начало войны глобального Юга против Запада, ядерное противостояние между Россией и США, развал и смута в РФ. Надо ли говорить, что все это оказалось полной ерундой? Россия начала войну не потому, что была против гипотетического вступления Украины в НАТО, а потому, что искренне считает всех украинцев русскими, а тех, кто, все-таки, продолжает считать себя украинцами (то есть, практически, 90 процентов 45-миллионного населения Украины) – темной массой, обманутой и зомбированной фашистской пропагандой. В то же время, понятно, что никаких далеко идущих последствий у этой войны не будет. В 2024 году Киев получит самолеты F-16 и, заодно, возможность еще одной попытки контрнаступления. А если и она будет безуспешной, то Запад вынудит Украину заморозить конфликт. В итоге, все останутся при своем, а Россия, если и ослабнет, то совсем ненамного. Не хочется разочаровывать всезнающих экспертов и футурологов, но Запад не только не начинал эту войну, не только не заинтересован в ее продолжении, но и всячески стремится ее закончить и забыть об этом кошмаре, чтобы заняться своими делами.

Вторая вспышка алармизма и теорий заговора имела место после восстановления территориальной целостности Азербайджана. Господи, что тут началось! Истошные крики: «Россия потеряла свое влияние на Южном Кавказе» были самым незначительным из всех тех кошмаров, которые пророчили всезнающие эксперты. А что изменилось на самом деле? Уменьшилось влияние Москвы на Баку? Ну, так Баку всегда был равноудаленным и нейтральным игроком на всех площадках – в НАТО не стремился, но и в ОДКБ не напрашивался, ассоциацию с ЕС не подписывал, но и в Таможенный союз не входил. Словом, ничего нового, так было всегда, по крайней мере, в последние годы. Благодаря нефти-газу, росту численности населения и наличию крайне эффективного союзника в лице Турции Азербайджан вполне может себе позволить такую вольность. А где же еще Москва «потеряла влияние на Южной Кавказе»? В Армении? А в чем это выражается, кроме как в риторике Никола Пашиняна? Реально ведь ничего не изменилось: Ереван не предпринял ни одного шага по выходу из СНГ, ОДКБ, Таможенного союза, на территории Армении по-прежнему находится российская военная база, на границах с Турцией и Ираном все еще стоят российские пограничники, а через Армению по-прежнему идет в Россию гигантский параллельный импорт, на который по-прежнему приходится более 30 процентов армянского экспорта. Риторика – это, конечно, хорошо, но она мало что значит, если не подкреплена реальными действиями. А реальный действий со стороны Армении нет и не предвидится.

Может быть, уменьшилось влияние России на Грузию? Но как? Россия все еще жестко контролирует Абхазию и Южную Осетию, в Тбилиси все еще сидит правительство, которое боится Москвы, как огня, и всячески пытается ей в лишний раз не перечить. Тогда на чем основано многократно высказанное убеждение о том, что Россия теряет влияние на Южный Кавказ? Да ни на чем! Просто очередная хотелка. Ну и конечно, Израиль и ХАМАС… Вот уж действительно: стоит только где-то появиться евреям, как конспирологи и алармисты мгновенно заводятся на полную катушку. А когда на одной стороне евреи и американцы, да еще под прикрытием двух авианосных групп, так у них и вовсе крышу сносит. Ни по одному другому вопросу в мире не циркулирует столько сказочных версий, сколько в любом событии, связанном с Израилем.

Как вам такая теория: террористов ХАМАС специально пропустили в Израиль в надежде, что это спровоцирует евреев на жесткий ответ в Газе, что в итоге спровоцирует «Хезболлу» на вторжение в Израиль, что приведет к вторжению Израиля в Ливан, после чего Иран будет вынужден вмешаться, и в итоге США будут иметь повод разрушить Иран и покончить с режимом аятолл? Красивая теория, спору нет. Не случайно, весь мир застыл в ожидании глобальной, на грани термоядерной, войны, в которой коалиции Россия-Китай-Турция-Иран-«Хезболла»-ХАМАС будет противостоять глобальный Запад в лице США и Израиля. И, конечно, же все тот же вывод – «Мир уже никогда не будет прежним!»