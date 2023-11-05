Матвиенко предлагает создать в России «министерство счастья»

В России необходимо принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее министерство. С таким предложением спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в ходе марафона «Знание. Первые».

«Немедленно [необходимо принять] закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — пояснила идею Матвиенко, которую цитируют российские издания.

Пока «группа поддержки» у такой инициативы «маленькая», заявила Матвиенко, добавив, что продолжает верить в реалистичность своей идеи. «Я думаю, что придет время, когда мы в России создадим министерство счастья», — сказала она.

Матвиенко впервые предложила создать в России министерство счастья в 2016 году во время визита в Объединенные Арабские Эмираты. Там соответствующее ведомство существует и занимается «удовлетворением стремлений и амбиций народа». В 2018 году Матвиенко предлагала открыть «министерство одиночества», которое, по ее задумке, занималось бы делами пенсионеров.