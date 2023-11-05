В нарушении антироссийских санкций признались127 британских компаний

По состоянию на май этого года 127 британских компаний добровольно сообщили правительству Великобритании о нарушениях санкций в отношении России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на ответ Минфина Великобритании.

Издание отмечает, что для компаний, признавших нарушения и сотрудничающих со следствием, британские власти снижают штрафы.

Собеседник Financial Times, близкий к управлению по осуществлению финансовых санкций (OFSI), заявил, что ведомство не пытается «неоправданно» наказывать компании за ошибки и принимает во внимание различные смягчающие факторы.

За нарушение британских санкций компаниям может грозить предупреждение, штраф или уголовное преследование.