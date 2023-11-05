Миротворцы отправили вооружение в Россию, свернули пост и завершили ротацию в Карабахе

В Карабахском регионе Азербайджана завершена ротация личного состава российского миротворческого контингента РФ. Об этом информирует Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, также завершена отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта.

«В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе. Всего с 19 сентября свернуто десять наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов», - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве сказали, что российские миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на обеспечение безопасности в регионе.