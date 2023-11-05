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Министерство науки и образования совместно с Министерством обороны провели «Марш флага» в городе Лачин. «Марш флага», который проводится с 2014 года, в этом году впервые был организован на освобожденных территориях. В марше приняли участие более 300 человек. Основная цель марша – популяризация национальных атрибутов, пропаганда Победы в Отечественной войне, национально-нравственных ценностей, патриотизма среди молодежи, почтение шехидов и ветеранов.

В мероприятии, посвященном 9 ноября – Дню Государственного флага, приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района, Масим Мамедов, представители Министерства обороны, руководство и сотрудники Восточно-Зангезурского районного управления образования, супруга Национального героя Полада Гашимова - Офелия Салманова, мать шехида Алигусейна Мамедова, директор бакинской средней школы №226 Арзу Мамедова, военнослужащие, учителя, набравшие высокие баллы на сертификации, участвовавшие в 44-дневной Отечественной войне, руководители СМИ, спортсмены, студенты.

Официальная часть марша началась с исполнения Государственного гимна. Затем минутой молчания почтили память шехидов. Выступивший со вступительной речью замминистра науки и образования Фирудин Гурбанов высоко оценил проведение «Марша флага» в Лачине. Замминистра подчеркнул, что в результате дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане сформировалась сильная экономика, проведены реформы во всех сферах, которые успешно были продолжены президентом Ильхамом Алиевым. Гурбанов еще раз напомнил, что 44-дневная Отечественная война завершилась победой в результате дальновидности, мужества и дипломатических усилий главы государства. Подчеркнув, что народ Азербайджана в долгу перед шехидами и ветеранами за то, что сегодня азербайджанский флаг развевается на освобожденных территориях, замминистра добавил, что молодое поколение никогда не должно забывать об этом. В завершение своего выступления Гурбанов подчеркнул исключительную роль системы образования в воспитании молодежи в патриотическом духе и поздравил всех присутствующих с Днем Победы и Днем Государственного флага.