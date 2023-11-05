В Ханкенди вовсю идет подготовка к военному параду
В Ханкенди вовсю идет подготовка к военному параду, посвященному 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.
8 ноября по главной площади города пройдут маршем ветераны 44-дневной Отечественной войны, а также боевая техника Вооруженных сил Азербайджана. Главную площадь украшает символ Победы - «Железный кулак».
Известно, что принимать парад в Ханкенди будет президент и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!