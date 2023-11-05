Израиль ударил по «Хезболле» и атаковал военную базу Ливана
Израильские военные наносят новые удары по объектам шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля… наносит удары по террористическим целям «Хезболлы» в Ливане. Подробности последуют», - говорится в сообщении.
В то же время телестанция Al Jadeed сообщила, что израильские войска открыли огонь по военной базе ливанской армии в пограничном районе Рас-эн-Накура. Семь снарядов разорвались рядом с командным пунктом, никто из военных не пострадал. Следом между сторонами произошла перестрелка с применением пулеметов возле проволочных заграждений.