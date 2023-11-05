Глава администрации бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, Жозеп Льюис Алай, рассчитывал получить финансирование на содержание политика у лидера российской организованной преступности, вора в законе Захария Калашова, известного по прозвищу Шакро Молодой. «Радио Свобода» пишет, что об этом свидетельствует полицейский отчет, который попал в распоряжении испанского издания El Debate.

Сообщения Алая были перехвачены Гражданской гвардией Испании в 2020 году. В публикации утверждается, что с помощью денег от Калашова Алай рассчитывал оплачивать дом Пучдемона в Бельгии. Тот скрывался в стране от испанских властей после неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

По данным El Debate, Алай обсуждал идею контакта с Калашовым с адвокатом Пучдемона - Гонсало Бойе и россиянином Александром Дмитриенко. Минюст Испании называет его агентом одной из российских разведслужб, имеющим контакты «с некоторыми лидерами криминального мира российского происхождения».

В материале El Debate не сказано, как Алай рассчитывал связаться с Калашовым в колонии. Сам политик сейчас занимает должность главы секретариата Пучдемона - как бывшего главы Каталонии. Офис финансируется за счет госсредств. Он и Пучдемон любые связи с Россией отрицают.

70-летнего Захария Калашова специализирующиеся на криминальных новостях СМИ не раз называли «боссом боссов» российской организованной преступности или, как минимум, человеком, претендующим на эту роль. В 2016 году он был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве. В 2018 году приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии. В обвинительном заключении он назван «лидером российского криминального мира». С февраля 2019 года отбывает срок в ИК №2 в Краснодарском крае.