Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил факт гибели своего помощника Геннадия Частякова. Об этом главком ВСУ написал в Facebook.

«Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично», - говорится в сообщении.

Залужный сообщил, что сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб его помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков.

«В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей», - добавил главком.

Залужный добавил, что с начала полномасштабного вторжения Геннадий был для него «надежным плечом», полностью посвятив свою жизнь ВСУ.

«Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования», - написал генерал Залужный.