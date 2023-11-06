«Сработало взрывное устройство»: Залужный подтвердил гибель помощника обновлено 22:59
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил факт гибели своего помощника Геннадия Частякова. Об этом главком ВСУ написал в Facebook.
«Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично», - говорится в сообщении.
Залужный сообщил, что сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб его помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков.
«В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей», - добавил главком.
Залужный добавил, что с начала полномасштабного вторжения Геннадий был для него «надежным плечом», полностью посвятив свою жизнь ВСУ.
«Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования», - написал генерал Залужный.
* * * 22:23
В Киевской области в результате взрыва гранаты погиб 39-летний помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – Геннадий Частяков. Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно информации, инцидент произошел в жилом комплексе в селе Чайки Киевской области. После получения сообщения о взрыве полиция срочно прибыла на место происшествия.
Его 13-летний сын тяжело ранен.