Премьер-министр Хорватии провел переговоры и с Сахибой Гафаровой

6 ноября 2023, 22:42

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Баку с делегацией Хорватии во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем. Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, во время беседы Гафарова отметила высокий уровень дружеских связей и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией, добавив, что за последние годы двусторонние отношения развились до уровня стратегического партнерства.

Она подчеркнула важность гуманитарного взаимодействия наряду с другими сферами сотрудничества. В частности, это касается сферы образования, науки и культуры. Далее Сахиба Гафарова рассказала о сложившейся в регионе Южного Кавказа после завершения 44-дневной Отечественной войны ситуации, проведенных Азербайджаном в сентябре этого года антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе, а также восстановлении и переустройстве освобожденных от армянской оккупации азербайджанских земель.