Премьер-министр Хорватии провел переговоры и с Сахибой Гафаровой
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Баку с делегацией Хорватии во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем.
Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, во время беседы Гафарова отметила высокий уровень дружеских связей и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией, добавив, что за последние годы двусторонние отношения развились до уровня стратегического партнерства.
Она подчеркнула важность гуманитарного взаимодействия наряду с другими сферами сотрудничества. В частности, это касается сферы образования, науки и культуры.
Далее Сахиба Гафарова рассказала о сложившейся в регионе Южного Кавказа после завершения 44-дневной Отечественной войны ситуации, проведенных Азербайджаном в сентябре этого года антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе, а также восстановлении и переустройстве освобожденных от армянской оккупации азербайджанских земель.
В свою очередь премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил особое значение встречных визитов парламентариев Хорватии и Азербайджана.
Гафарова и Пленкович обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ранее в понедельник премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.