Появились фото уничтоженного украинцами российского ракетоносителя

В сети показали первые фото уничтоженного на территории завода «Залив» в Крыму российского ракетоносителя «Аскольд».

По информации Страткома ВСУ, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

4 ноября командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода «Залив» в Керчи. Поздно вечером этого же дня российское Минобороны сообщило, что корабль Черноморского флота РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, «получил повреждения».

Утром 5 ноября Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет «Калибр».