«Крупнейшие потери»: в секторе Газа погибли около 90 сотрудников ООН

С 7 октября в результате боевых действий в секторе Газа погибли 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Об этом говорится в совместном заявлении гуманитарных организаций ООН.

«Это самое большое число погибших сотрудников ООН, когда-либо зарегистрированное в одном конфликте», — заявили в ООН.

В заявлении говорится, что, по данным израильских властей, в Израиле погибли около 1400 человек и тысячи получили ранения, более 200 человек, в том числе дети, взяты в заложники.

Организации также сообщают о почти 10 тысячах погибших в секторе Газа. Они ссылаются на данные Минздрава Газы, которое контролируется боевиками ХАМАС.