Хуситы заявили, что ударили по «чувствительным объектам» Израиля

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сари заявил, что хуситы нанесли очередной удар беспилотниками по территории Израиля, целью которых стали «чувствительные объекты».

«Вооруженные силы Йемена... в течение последних часов запустили серию беспилотников по различным чувствительным объектам израильского врага на оккупированных территориях. В результате операции движение на намеченных военных базах и аэропортах было остановлено на несколько часов», - говорится в заявлении представителя движения, опубликованном в его Telegram-канале.

Сари также подчеркнул, что хуситы продолжат атаки до окончания боевых действий в секторе Газа.

Впервые о нанесении удара по Израилю хуситы сообщили 31 октября. В заявлении Сари утверждалось, что движение запустило «крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников».