В Судане идет операция по «зачистке ЧВК «Вагнер» и спецслужб РФ». Такую информацию распространило украинское англоязычное издание Kyiv Post в понедельник, 6 ноября.

По данным издания, в боях против «вагнеровцев», вероятно, участвует и украинский спецназ. Газета публикует видео, на которых, как утверждается, сняты боевые действия против «вагнеровцев» в Судане.

Источник в украинских оборонных ведомствах сказал Kyiv Post: «На этих кадрах, вероятно, показана работа спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины».

По его словам, видео сняты «в последние две недели» в одном из городских районов Судана. Собеседник отказался раскрыть подробности, ссылаясь на соображения безопасности. Kyiv Post не проводил независимую проверку видеозаписей.