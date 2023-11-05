Внучка известного дагестанца стала гражданкой Израиля

Внучка известного советского поэта, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова получила израильский паспорт. Телеграм-канал Baza опубликовал временный загранпаспорт на имя Шахризат Амирхановой, выданный, согласно фото, 21 сентября 2023 года.

Эта информация распространилась спустя неделю после антисемитских беспорядков, устроенных толпой в аэропорту Махачкалы.

Амирханова рассказала, что польщена и горда тем, какой прием оказали ей в еврейском государстве. Израиль стал для нее новым домом, добавила внучка поэта. Амирханова покинула Россию год назад, а теперь сообщила, что «счастлива находиться в Израиле».

45-летняя Шахризат - писатель, журналист, дизайнер, бывший главный редактор российских версий изданий Harper’s Bazaar и Tatler. Ее мать - дочь Расула Гамзатова, а отец - Хизри Амирханов - известный археолог, доктор исторических наук, академик РАН.