Зачем США отправили атомную подлодку на Ближний Восток

США направили атомную подводную лодку на Ближний Восток, чтобы обеспечить безопасность американских военных, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы корректировали и будем корректировать наши позиции в регионе, чтобы убедиться в том, что мы можем защитить наши войска и наши объекты на местах», — цитирует ТАСС Кирби.

Он подчеркнул, что США «продолжат посылать мощный сдерживающий сигнал» любой стороне конфликта, которая «будет думать об эскалации или углублении конфликта».

Накануне американская атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток, в зону ответственности Центрального командования США. Эти подлодки способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

На фоне войны Израиля с боевиками ХАМАС США стали наращивать военные силы на Ближнем Востоке. В начале октября в восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец США «Джеральд Форд» с кораблями сопровождения. Позже в регион отправили еще один авианосец — «Дуайт Эйзенхауэр». Также американские военные направили к берегам Израиля силы быстрого реагирования морской пехоты.