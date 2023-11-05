США хотят передать Израилю высокоточные бомбы

Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Израилю партию высокоточных бомб на $320 млн. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

По данным газеты, американская администрация направила уведомление в Конгресс США о том, что собирается передать Израилю подобные вооружения. Речь идет о планирующих бомбах семейства Spice, разработанных израильской компанией Rafael. В соответствии с договоренностью, дочернее подразделение этого концерна Rafael USA передаст вооружения своей головной компании, которая, в свою очередь, поставит их израильским военным.

Бомбы Spice могут поражать цели на расстоянии до 125 км, вес боевой части в зависимости от модификации может доходить до 907 кг. Бомбы обладают системой автономной корректировки курса с помощью GPS. В концерне заверяют, что эти вооружения могут поражать цели с точностью до 3 м.