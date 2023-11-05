Трамп отказался: Зеленского уважаю, но в Киев не поеду

Экс-президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение Владимира Зеленского приехать в Украину.

«Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что в данный момент было бы неуместно ехать в Украину», – заявил Трамп в комментарии Newsmax.

По его словам, сейчас с Зеленским «ведет дело» администрация президента США Джо Байдена. В свою очередь, Трамп «не хотел бы создавать конфликт интересов».

Несколько дней назад Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу посетить Украину в ответ на его постоянные заявления о том, что он завершил бы войну за 24 часа. Украинский президент подчеркнул, что готов объяснить ему за 24 минуты, почему это невозможно.