Слово ЦАХАЛ: Израиль будет атаковать ХАМАС везде

Представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильской армии добраться до них.

Газета Haaretz пишет, что во время пресс-конференции в понедельник Хагари заявил, что крупнейшая больница «Шифа» в секторе Газа используется «в качестве убежища террористов».

На вопрос, будет ли ЦАХАЛ атаковать больницу, он сказал, что армия пойдет «в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру».

Хагари также заявил, что ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности Израиля»: «Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля».