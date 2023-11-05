«Эковандалы» атаковали знаменитую картину Веласкеса

Двое активистов климатического движения Just Stop Oil («Просто остановите нефть») разбили в лондонской Национальной галерее защитное стекло картины Диего Веласкеса «Венера с зеркалом», за что были арестованы.

По сообщению BBC, лондонская полиция заявила, что активисты были взяты под арест за преступную порчу имущества. Неизвестно, пострадало ли полотно, но стоимость «Венеры с зеркалом» оценивается в более чем 70 млн фунтов.

Just Stop Oil — движение активистов в Великобритании, которое использует гражданское сопротивление в знак протеста против лицензирования и производства новых ископаемых видов топлива правительством страны. В октябре 2022 года активисты Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Участники движения призывали прекратить добычу нефти и газа и обратить внимание на рост цен.

Эта картина Веласкеса не впервые становится мишенью атак. В 1914 году суфражистка Мэри Ричардсон нанесла повреждения полотну с помощью тесака в знак протеста против ареста другой суфражистки Эммелин Панкхерст. Ричардсон оставила на картине семь порезов. Позже картину смогли отреставрировать.