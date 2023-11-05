«Как вам не стыдно, Гутерриш»: Израилю не понравились слова генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, официально открывая в Нью-Йорке проект ООН по сбору средств на помощь Газе и другим палестинским территориям в объеме 1,2 млрд долларов, снова призвал немедленно объявить в Газе прекращение огня, чтобы доставить мирному населению гуманитарную помощь, и сказал, что сектор Газа превращается в детское кладбище.

«Стороны конфликта — а также международное сообщество — должны немедленно выполнить свой основополагающий долг: прекратить это бесчеловечное коллективное испытание и резко увеличить объем гуманитарной помощи Газе», — сказал Гутерриш,

«Что делать — ясно. Гуманитарное перемирие — немедленно. Все стороны соблюдают свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом», — сказал Гутерриш.

Он отдельно подчеркнул, что в Газу нужно срочно начать поставлять топливо, необходимое для генераторов и опреснительных установок. Израиль пока не разрешает этого делать, опасаясь, что горючее заберут себе вооруженные формирования ХАМАС.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в своем Х-блоге уже отреагировал на слова генсека ООН, что Газа превращается в «кладбище детей».

«Как вам не стыдно, Антониу Гутерриш! Более 30 несовершеннолетних, включая 9-месячного ребенка, малышей, только начавших ходить, и детей, ставших свидетелями хладнокровного убийства своих родителей, удерживаются в секторе Газы против их воли. Проблема сектора Газа – ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этой террористической организации», – написал глава МИД.