Сколько еще продлится война в Украине? Прогноз министра обороны Италии

Война между Россией и Украиной может разрешиться весной 2024 года. Так считает министр обороны Италии Гвидо Крозетто, слова которого передает The Huffington Post.

«С военной точки зрения мы зашли в тупик, это правда. Я считаю, что решение должно быть найдено политикой», — сказал Крозетто.

По его мнению, есть возможность урегулировать ситуацию путем переговоров. «Я убежден, что противостояние будет продолжаться всю зиму, а весной можно будет найти решение», — добавил он.