В Армении готовятся к открытию границы с Турцией

Завершается строительство таможенного пункта в селе Маргара на армяно-турецкой границе, сообщили в Комитете госдоходов Армении.

В сообщении комитета, которое приводят армянские СМИ, говорится, что «запланированные проектно-расчетными документами работы подходят к концу. Возведены здание и постройки, необходимые для процедур таможенного контроля и надзора». Ведутся работы по внутренней отделке, монтажу инженерных коммуникаций и благоустройству.

На таможенном пункте планируется открыть одноэтажный зал для обслуживания, два павильона для оформления грузов, два павильона для отдыха дежурной смены, одноэтажный корпус таможенного досмотра, автостоянки, площадки, внутренние дороги, два контрольно-пропускных пункта и одноэтажный склад.