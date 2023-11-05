Израиль после окончания боев на неопределенный период займется обеспечением безопасности в секторе Газа, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в эфире ABC, комментируя призывы США не оккупировать анклав.

«Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы этого не делаем. Когда мы не несем ответственности за безопасность, все, что мы имеем, — это всплеск террора ХАМАС в масштабах, которые мы и представить себе не могли», — сказал Нетаньяху.

Премьер также исключил прекращение огня до того, как все заложники будут освобождены, но не стал отвергать «тактические небольшие паузы — час здесь, час там». По его словам, израильская армия уже приостанавливала бои для провоза гуманитарных грузов или вывода людей, однако всеобщее прекращение огня помешает усилиям по освобождению заложников, так как на палестинскую группировку действует «только военное давление».

Представителя Белого дома Джона Кирби спросили, поддерживают ли США позицию Нетаньяху, тот ответил, что дискуссии о будущем Газы продолжаются, финального решения пока нет. «Мы поддерживаем то, что ХАМАС больше не может контролировать Газу. Мы не можем вернуться к 6 октября», — так ответил он.

В ХАМАС пообещали остаться в секторе Газа, заверив, что не примут любое правительство анклава, которое сочтут марионеточным.

Президент США Джо Байден назвал сценарий возможной израильской оккупации сектора Газа «большой ошибкой». Он подчеркнул, что ХАМАС не представляет всех палестинцев, а является радикальной группировкой, которую следует уничтожить.

По сведениям CNN, американские чиновники призывают Израиль воздержаться от длительной оккупации анклава и минимизировать число жертв среди гражданских. Израиль официально отвергал планы оккупации.

Сейчас прорабатывается возможность создания временного правительства при поддержке арабских государств, выяснил Bloomberg. Глава Палестины Махмуд Аббас допускает взятие анклава под контроль, но при условии, что это произойдет в рамках обширного мирного процесса с Израилем. Кроме того, обсуждается и ввод миротворцев в сектор.