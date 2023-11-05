Тяжелые бои между Израилем и ХАМАС в городе Газа

Издание отмечает, что, по данным израильских военных, штаб ХАМАС расположен под зданием больницы.

Сухопутные войска Армии обороны Израиля в ходе наземной операции на севере сектора Газа продвинулись к штабу движения ХАМАС возле больницы «Аш-Шифа», сообщает газета The Times of Israel.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ходе ударов ВВС были убиты несколько полевых командиров ХАМАС. Он также добавил, что инженерные войска уничтожают все подземные тоннели на пути сухопутных подразделений.

Израильские СМИ пишут, что на северо-западе города Газа продолжаются ожесточенные бои.

Телеканал Al Mayadeen пишет, что ожесточенные столкновения израильской армии с боевиками ХАМАС происходят на юге города Газа.

По его данным, «тяжелые бои завязались… на юге Газы». «Бойцы сопротивления ведут ожесточенные бои с израильскими силами, которые пытаются продвигаться… на юге города Газа…» - сообщает телеканал.