Трамп выдал сенсацию: Иранцы сказали мне... видео
Бывший президент США Дональд Трамп поделился ранее неизвестным эпизодом, связанным с Ираном. В ходе своего выступления он описал содержание сенсационных переговоров, состоявшихся между ним и иранскими властями после устранения 2 января иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США. По словам Трампа, после убийства генерала уязвленные иранцы предупредили его о предстоящих военных ударах по базе США в иракском Айн аль-Асаде.
«Иранцы позвонили нам и сказали: «Послушайте, у нас нет выбора. Мы должны по вам ударить. Потому что у нас есть чувство собственного достоинства», — рассказывает Трамп.
Экс-президент объяснил, что понимал позицию Ирана, так как любой военный инцидент между странами подразумевает ответные действия. «Мы ударили по ним, они собираются что-то сделать», — отметил он, подчеркивая готовность к возможному конфликту.
Трамп продолжил: «Они сказали, что мы собираемся запустить 18 ракет по одной вашей военной базе. Вы помните ту ночь. Интересная ночь. Я был единственным, кто не нервничал, потому что знал, что произойдет».
Трамп утверждает, что иранцы заранее проинформировали его о том, что ракеты не нанесут ущерба американцам: «Нам сказали: «Не беспокойтесь. Мы запустим 18 ракет по вашей военной базе, но ни одна из них не поразит базу».
Трамп говорит, что иранцы заверили его в высокой точности и надежности запускаемых ракет.
«Это очень точные ракеты. Это ракеты, которые на самом деле никогда не промахиваются. Они очень надежны и очень точны», — обнадежили Трампа иранские власти.
Трамп рассказал о секретных переговорах с Ираном pic.twitter.com/jcfL5Hs5AM— Bellman13 (@Bellman138) November 7, 2023