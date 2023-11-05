«Иранцы позвонили нам и сказали: «Послушайте, у нас нет выбора. Мы должны по вам ударить. Потому что у нас есть чувство собственного достоинства», — рассказывает Трамп.

Экс-президент объяснил, что понимал позицию Ирана, так как любой военный инцидент между странами подразумевает ответные действия. «Мы ударили по ним, они собираются что-то сделать», — отметил он, подчеркивая готовность к возможному конфликту.

Трамп продолжил: «Они сказали, что мы собираемся запустить 18 ракет по одной вашей военной базе. Вы помните ту ночь. Интересная ночь. Я был единственным, кто не нервничал, потому что знал, что произойдет».

Трамп утверждает, что иранцы заранее проинформировали его о том, что ракеты не нанесут ущерба американцам: «Нам сказали: «Не беспокойтесь. Мы запустим 18 ракет по вашей военной базе, но ни одна из них не поразит базу».

Трамп говорит, что иранцы заверили его в высокой точности и надежности запускаемых ракет.

«Это очень точные ракеты. Это ракеты, которые на самом деле никогда не промахиваются. Они очень надежны и очень точны», — обнадежили Трампа иранские власти.