Шукюров расправился с родной дочерью в Масаллы

7 ноября около 5 часов утра в прокуратуру Масаллинского района поступила информация об убийстве жительницы села Йеддиоймаг Масаллинского района Салатын Фатуллаевой (1996 г.р.), говорится в сообщении районной прокуратуры.

В ходе расследования появились серьезные подозрения в том, что Фатуллаеву убил ее отец Гусейн Шукюров, нанеся ей ножевые ранения.

По данному факту в прокуратуре Масаллинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.

Шукюров задержан в качестве подозреваемого.