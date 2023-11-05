Парад в Баку: изменения в движении 8 ноября

Он поделился информацией о запланированных маршрутах шествия. «Первый маршрут пройдет от Дворца Гейдара Алиева по проспекту Бюль-Бюля, мимо Киноцентра Низами, через проспект Нефтяников до площади Азадлыг и торгового центра «Амай». Второй маршрут предусматривает прохождение от Аллеи шехидов через комплекс Flame Towers, станцию метро «Ичеришехер», крепостные ворота, мимо Азербайджанского государственного кукольного театра, круг «Азнефть» и заканчивается у памятника «Бахрам Гур». Третий маршрут начнется в парке имени Г. Мусабекова, пройдет по улице Абдуррахмана бека Хагвердиева, проспекту Гусейна Джавида, затем через одноименный парк, проспект Парламента и завершится на Аллее шехидов. Четвертый маршрут включает спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар», улицу Самеда Вургуна, Парк офицеров, Бакинский государственный цирк, поведет к Дворцу Гейдара Алиева и завершится у памятника И. Насими (в направлении проспекта Нефтяников)», — уточнил он.

Аскерли также сообщил, что в связи с проведением парада движение транспорта по упомянутым направлениям будет приостановлено.