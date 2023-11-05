Зеленский отказался от выборов

В Украине не время проводить президентские выборы, поскольку они выгодны только России, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — сказал Зеленский в своем традиционном видеообращении.

По его словам, в военное время «абсолютно безответственно» и «легкомысленно» «вбрасывать в общество тематику выборов». Зеленский отметил, что если есть необходимость поставить точку в политических спорах, то это должны сделать соответствующие структуры. «Чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины», — пояснил украинский лидер.

Выборы президента Украины должны пройти в марте 2024 года. Украинская Конституция запрещает их проведение при военном положении. Накануне Зеленский внес в Верховную Раду проект указа о продлении в стране военного положения и мобилизации на 90 суток — до 14 февраля 2024 года.

Летом Зеленский оценивал стоимость проведения выборов в $5 млрд, подчеркивая, что не будет проводить их «в кредит» или «забирать деньги от оружия». Также он говорил о необходимости внести поправки в законодательство.